Однокласники стали доступні в Україні: російська соцмережа обходить блокування за допомогою мобільного додатку

Російська соцмережа Одноклассники придумала, як обійти заборону на блокування в Україні. Так, ОК оновили мобільний додаток, який обходить заборону, повідомляється у листах, надісланих користувачам соцмережі.

"Ви знову можете без обмежень спілкуватися в Одноклассниках зі своїми рідними і близькими. Це можливо за допомогою офіційних мобільних додатків ОК для iPhone і Android", - йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що українці завдяки останньому оновленню додатків знову можуть заходити в Одноклассники й користуватися всіма сервісами соціальної мережі.

"Встановіть додаток ОК на свій смартфон або оновіть програму до останньої версії в тому випадку, якщо вона у вас вже встановлена", - розповіли в Одноклассниках.

Повідомляється, що останню версію програми можна завантажити в офіційних магазинах додатків AppStore та Google Play.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО й накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов'язує всіх провайдерів заблокувати доступ до російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.