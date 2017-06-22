До Землі наближається небезпечний астероїд

Вчені NASA спостерігають за цим астероїдом ще з 2010 року. Після його відкриття він отримав ім'я 441987 (2010 NY65). За попередніми підрахунками, небесне тіло максимально наблизиться до Землі вже 24 червня, передає VistaNews.

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Астероїд рухається зі швидкістю 46 тис. кілометрів за годину. У діаметрі він становить 300 метрів. За останніми даними, якщо нічого не зміниться й астероїд не зрушиться з розрахованого шляху, до Землі "непроханий гість" наблизиться вранці 24 червня. Він пройде повз планету на відстані 3 млн кілометрів.

Світіння астероїда буде випромінювати яскравість, порівнянну з 17-зірковою величиною. Вчені не можуть однозначно сказати, наскільки це зближення ризиковане для життя людей. Тому астрофізики зазначають, що астероїд можна вважати "потенційно небезпечним".

Як повідомляли вчені, 2022, а пізніше — в 2025, 2032 та 2039 роках, наша планета буде зазнавати підвищеної небезпеки зіткнення з небесними тілами астероїдного розміру.