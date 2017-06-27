Вірус-здирник на Дніпропетровщині встиг заразити мережу декількох банків, кур'єрської служби та постачальників газу

Масивна кібер-атака на комп'ютерні системи в Україні добралася і до Кривого Рогу. Комп'ютерний вірус Peter.A, за аналогією з вірусом WannaCry заражає комп'ютери по всій країні.

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Потрапивши на комп'ютер жертви, він виробляє шифрування персональних файлів системи. Після цього на моніторі комп'ютера з'являється повідомлення з вимогою заплатити викуп за збереження файлів користувача. Ціна питання - 300 доларів в Bitcoin.

За даними 1kr.ua, у Кривому Розі вірус Peter.A встиг заразити локально-обчислювальну мережу декількох комерційних банків, комп'ютери кур'єрської служби, промислових підприємств, постачальників газу, послуг зв'язку, великі торгові мережі і рядових користувачів.