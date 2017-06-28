Кількість користувачів Facebook перевищила 2 мільярди осіб - Цукерберг

Кількість зареєстрованих користувачів Facebook перевищила 2 млрд. Про це у вівторок повідомив засновник компанії Марк Цукерберг.

«Із сьогоднішнього ранку спільнота Facebook тепер офіційно становить 2 мільярди людей! Ми добиваємося прогресу, що з'єднує світ, і тепер давайте наблизимо світ», - написав він на своїй офіційній сторінці в мережі.

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Цукерберг наголосив, що для нього велика честь бути частиною процесу зближення людей по всьому світу.

Раніше Цукерберг у інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що компанія вважає одним із основних своїх завдань об'єднання жителів різних країн.

«Упродовж останнього десятиліття наше завдання полягало в тому, щоб зробити світ більш відкритим і взаємопов'язаним, - сказав він. - І ми значною мірою були зосереджені на цьому, на тому, щоб дати кожному можливість висловитися, а також зв'язати людей, особливо, з їхніми друзями та рідним », -сказав він і зазначив, що це завдання ще не виконано.

Довідка.Соціальна мережа Facebook була заснована 4 лютого 2004 року Цукербергом і трьома його однокурсниками в період навчання в Гарвардському університеті. Вважається, що деякі ключові елементи соціальної мережі Цукерберг обмірковував у своїй кімнаті в студентському гуртожитку.