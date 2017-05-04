Чверть населення світу користується Facebook

Компанія Facebook оприлюднила звіт про свої доходи за перший квартал, зазначивши, що місячна аудиторія соціальної мережі виросла до 1,94 млрд осіб. Про це повідомляє The Verge.

Порівняно з першим кварталом 2016 року кількість активних користувачів Facebook зросла на 17%. Дохід компанії за звітний період склав $8 млрд, що на 49% більше, ніж у минулому році.

В цілому, кількість активних користувачів за рік склала 1,28 млрд осіб (зростання на 18%). Кількість активних користувачів на місяць досягла 1,94 млрд.

Глава Facebook Марк Цукерберг підкреслив, що це хороший результат, а між тим соцмережа продовжить активно працювати над інструментами для підтримки світової спільноти.

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«У нас був хороший початок в 2017 році, - сказав він. - Ми продовжуємо створювати інструменти для підтримки сильного світового співтовариства».

Цукерберг також повідомив, що компанія додає 3 тисячі модераторів, щоб боротися з поширенням насильницьких фільмів. Компанія також працює над тим, щоб протистояти дезінформації та підробленим новин.