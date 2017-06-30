У світі сьогодні відзначають день астероїда

Світ сьогодні вперше відзначає день астероїда. Про це повідомляє прес-центр ООН.

У 2016 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 30 червня Міжнародним днем астероїда, «який буде відзначатися щорічно на міжнародному рівні у річницю Тунгуського феномена над Сибіром, Російська Федерація, який стався 30 червня 1908 року, в цілях підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами».

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Зазначається, що Міжнародний день астероїда покликаний підвищити рівень обізнаності громадськості про небезпеку зіткнення з небесним тілом та інформувати населення про заходи з підтримки зв'язку в критичній ситуації, які повинні прийматися на глобальному рівні у разі виникнення реальної загрози зіткнення з об'єктами, що зближуються із Землею.

Генеральна Асамблея прийняла своє рішення про заснування Дня за пропозицією Асоціації дослідників космосу, яке було підтримано Комітетом по використанню космічного простору в мирних цілях.