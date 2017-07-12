KFC випустив власний смартфон у Китаї

Мережа ресторанів швидкого харчування KFC спільно з Huawei представила лімітовану версію смартфона Enjoy 7 з портретом полковника Сандерса. Випуск пристрою приурочений до 30-річного ювілею KFC в Китаї, пише CNBC.

Пристрій має п'ятидюймовий дисплей з роздільною здатністю 1280 на 720 точок. Також телефон оснащений чотирьохядерним процесором Qualcomm Snapdragon 425 з частотою 1,4 гігагерца і трьома гігабайтами оперативної пам'яті. Є підтримка карт пам'яті об'ємом до 128 гігабайт.

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«KFC і Huawei стали символами бурхливого розвитку Китаю за останні 30 років. Наша співпраця — це данина поваги епосі», — заявив старший віце-президент з маркетингу KFC Стівен Лі (Steven Li).

На смартфоні встановлено додаток від KFC, який дозволяє змінювати музику в одному з чотирьох тисяч цих ресторанів швидкого харчування. Ціна телефону становить 160 доларів. Всього планується випустити п'ять тисяч апаратів.