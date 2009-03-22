Американські астронавти пошкодили платформу МКС

Невдало завершився вихід у відкритий космос астронавтів шатлу «Дискавері», пристикованого до МКС. Була пошкоджена зовнішня платформа станції, на якій розміщується устаткування, повідомляє НАСА.

Намагаючись прикріпити платформу до корпусу станції, астронавти Джозеф Акаба і Стівен Свансон, випадково поставили деталь догори ногами, передають західні інформагентства з посиланням на американський Центр управління польотами. Коли стало зрозуміло, що робота пішла не так, платформу, яка застигла в проміжному положенні, на якийсь час прив`язали тросами. Але термін їх служби не перевищує трьох місяців, так що тепер фахівці НАСА шукають спосіб виправити несправність, яка виникла. Не виключено, що полагодити платформу для розміщення устаткування члени екіпажу «Дискавері» спробують під час наступного виходу в космос – вже третього в рамках поточної місії шатлу.

Эхо Москвы