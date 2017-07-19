"IT-школа Samsung": погляд у майбутнє

Компанія «Samsung Electronics Україна» підвела підсумки освітнього проекту і подовжила меморандум про співпрацю з Міністерством освіти і науки України та Інститутом модернізації змісту освіти на 2017-2019 роки.

Протягом року українські старшокласники осягали основи програмування і створювали власні IT-продукти. Тепер юні розробники можуть похвалитися додатками для операційної системи Android власної розробки!

Щоб взяти участь в проекті, потрібно було успішно пройти вступне тестування. У цьому році в ньому взяли участь близько 200 учнів від 7 до 11 класу. Сертифікати про успішне навчання на проекті «ІТ-школа Samsung» отримали 22 випускники 2016-2017 навчального року.

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П’ять найкращих розробок юні автори презентували на заході у Міністерстві освіти і науки України. Присутні протестували додатки на Android-пристроях та поспілкувалися з самими розробниками. Талановиті школярі були нагороджені цінними подарунками.

В рамках тристоронньої співпраці між «Samsung Electronics Україна», Міністерством освіти і науки України та Інститутом модернізації змісту освіти в цьому році передбачено значно розширити географію успішного проекту.

«IT-фахівці з України відомі в усьому світі. Мета програми «IT-школа Samsung» - надати молодому поколінню доступ до IT-освіти і допомогти розкрити свій потенціал. Ми розширимо географію проекту в цьому році і зробимо ще один крок на шляху до модернізації української освіти. Майбутнє належить молоді, і якісна освіта - запорука її успіху», - зазначив президент компанії« Samsung Electronics Україна» Джей Сул Ю.

«IT - це компетентність майбутнього, яку ми включаємо у концепцію нової української школи. Для успішного навчання потрібні три складові: комп'ютерна техніка, професійні викладачі та мотивовані учні. Для досягнення висот - талант і постійна робота. Але навіть найважча праця принесе задоволення, якщо ви займаєтеся улюбленою справою », - зазначив під час заходу заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

Програма проекту «IT-школа Samsung» складається з 6 основних модулів, розрахованих на один навчальний рік. Учасникам викладають основи програмування мовою Java і С, об'єктно-орієнтоване програмування мовою Java під Android, основи інформаційної безпеки, введення в World Wide Web та системи управління базами даних на прикладі SQLite.