Вчені припускають, що всередині Місяця може бути багато води

На Місяці може бути значно більше води, ніж вважалося досі. Під корою небесного тіла можуть міститися великі обсяги рідини - більші, ніж усі океани Землі, разом узяті. Такого висновку дійшли двоє учених із США, які проаналізували супутникові знімки. Результати свого дослідження вони опублікували в фаховому журналі Nature Geoscience, який вийшов друком у понеділок, 24 липня, як пише DW.

Учені помітили на місячній поверхні сліди водних осередків, які містили незвично велику кількість води. Рідина потрапила на поверхню зсередини небесного тіла, стверджує один зі співавторів дослідження Ральф Міллікен. А отже, краплі води, які вчені вперше помітили на Місяці у 2008 році, - не виняток.

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2008 року в зразках магми, які зібрали на Місяці астронавти місії Apollo, вперше виявили воду. Через це вчені відмовилися від теорії, що Місяць зовні та всередині сухий і на ньому неможливе життя.

Тепер слід з'ясувати, скільки води всередині Місяця. Тобто чи можна вважати, що наявність води - загальна ознака небесного тіла. Чи, можливо, на Місяці існують окремі ділянки, багаті на воду, повідомив Міллікен.