У Конгресі США подали запит на документи по "Лабораторії Касперського"

Комітет Палати представників конгресу США з питань науки, космосу та технологій подав запит до 22 державних відомства країни на документи, пов'язані з "Лабораторією Касперського". Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

У своїх листах вони просять відомства надати всі дані по компанії, починаючи з січня 2013 року. Зокрема, листи були направлені в Міністерство торгівлі США, Департамент внутрішньої безпеки, NASA і Агентство з охорони навколишнього середовища.

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Конгресмени запросили інформацію про всі контакти, що починаються з цього періоду, а також назви підрядників і субпідрядників компанії. На думку представників комітету, продукти "Лабораторії Касперського" могли використовуватися для здійснення "мерзенних дій проти Сполучених Штатів".

"Комітет стурбований тим, що "Лабораторія Касперського" піддана маніпуляціям з боку російського уряду, і що її продукти можуть використовуватися в якості інструменту для шпигунства, саботажу або інших мерзенних дій проти Сполучених Штатів", - написав в одному з листів голова Республіканської партії США Ламар Сміт. Комітет попросив відомства дати відповідь до 11 серпня.