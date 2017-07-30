У Tesla назвали переможців конкурсу фанатських рекламних роликів

Напередодні, 28 липня, засновник і генеральний директор Tesla Елон Маск назвав переможців конкурсу фанатських відео Project Loveday. Про це пише TJournal.

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Третє місце дісталося ролику Соні Ясанські зі "супершвидким" оглядом Tesla.

Друге місце посів автор YouTube-каналу Everyday Astronaut, що знімає свої відео в костюмі астронавта.

Переможцем конкурсу став Маркес Браунлі, котрий продемонстрував місткість Tesla.

Повідомляється, що ідею конкурсу Елону Маску в березні 2017 року підказала 10-річна школярка Брія Лавдей (Bria Loveday). У школі Лавдей дали завдання: звернутися з пропозицією чи проханням до будь-якого бізнесмена на планеті. П'ятикласниця вибрала Маска, оскільки її батько працює редактором у виданні про автомобілі Motor1. Він опублікував лист дівчинки в "Твіттері", а Маск підтримав ідею такої рекламної кампанії.

Раніше УНІАН повідомляв, що американський автовиробник Tesla напередодні ввечері передав ключі від перших 30 електромобілів нової Model 3 їхнім власникам.