Вчені вперше видалили з ДНК людського ембріона ген, що відповідає за захворювання

У США група вчених з американських і південнокорейських інститутів успішно видалила з ДНК людського ембріона ген з мутацією, який відповідає за розвиток захворювання. Дослідження було опубліковане в журналі Nature, передає Медуза.

Вченим вдалося за допомогою інструменту редагування геному CRISPR-Cas9 вирізати ген з мутацією, який викликає гіпертрофічну кардіоміопатію — захворювання серця, яке зустрічається у одного з 500 людей і може стати причиною раптової смерті.

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Експеримент вдався у 42 випадках з 58, тобто 72 відсотках випадків. Ембріони були знищені після п'яти діб розвитку.

В ході експерименту вчені запліднили спермою чоловіка, в генах якого є відповідна мутація, яйцеклітини 12 здорових жінок. Одночасно вони вводили в яйцеклітини CRISPR-Cas9, який вирізав з чоловічої ДНК мутований ген.

Як пише The New York Times, вчені ввели в яйцеклітину матеріал для «лагодження» ДНК з допомогою штучно створеного здорового гена, однак ембріони використовували замість нього здоровий ген з материнської ДНК. «Ми виявили, що ембріони самі себе чинять, якщо є здорова копія гена», — заявив один з учених, Шухрат Міталіпов.

Це означає, що змінювати гени людини за допомогою CRISPR-Cas9 і створювати «дизайнерських» дітей (з певним кольором очей, фігурою і так далі) набагато складніше, ніж вважалося до цього дослідження.

Вчені стверджують, що не зафіксували ніяких небажаних змін ДНК. Такі зміни відбулися в аналогічних експериментах, проведених раніше в Китаї.