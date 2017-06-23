Науковці запропонували знищувати супербактерії вірусами

Дослідники модифікували геном вірусів-бактеріофагів, давши їм можливість знешкоджувати супербактерії. Випробування нового препарату на людях можуть початися вже в 2018 році, йдеться в статті в Nature, пише Новое время.

Для створення нових вірусів використовується технологія генного редагування, яка називається CRISPR. Ця технологія розроблена на основі імунної системи бактерій, за допомогою якої бактерії захищаються від вірусів. Незабаром ця особливість бактерій може бути використана проти них.

"Я зараз бачу деяку іронію у використанні бактеріофагів, щоб вбити бактерії", - сказав Родольф Баррангу, головний науковий співробітник компанії Locus Biosciences, яка займається створенням вірусів нового типу.

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Потрапляючи в організм, бактеріофаг провокує руйнування ДНК супербактерії, що в кінцевому підсумку призводить до смерті останньої. За словами науковців, модифіковані віруси планують використовувати в першу чергу для лікування бактеріальних інфекцій шлунково-кишкового тракту людини. В перспективі мова може йти не тільки про лікування, але і про формування в кишечнику необхідної мікрофлори.

Зазначається, що перші клінічні випробування нових вірусів можуть початися вже через 18 місяців, в кінці 2018 року.