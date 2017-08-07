В Україні з’явиться перша книга для підлітків про біотехнології

Відтворити світ Юрського періоду, вилікувати генетичні хвороби, онкологію, нагодувати населення планети, що постійно зростає, – наукова фантастика стає дійсністю завдяки розвитку генної інженерії. Благодійний проект ЛакіБукс анонсував вихід першої в Україні книги про біотехнології для молоді.

На Міжнародному книжковому фестивалі “Зелена Хвиля” в Одесі відбулося відкрите інтерв’ю з авторкою книги Аліною Штефан:

“Найскладніше – адаптувати наукову інформацію для дітей, обрати щось головне, адже біотехнології – це насправді неосяжна галузь. Не можна розповідати про біотехнології, не розкривши тему молекулярної будови ДНК, її реплікації та транскрипції. І це треба зробити так, щоб це був не підручник. Має бути проста, цікава та образна подача, – каже письменниця. – А я б ще хотіла розповісти про редагування геному КРІСПР/КАС9, про КРІСПР-касети, які з 2013 року відкрили нові швидкі можливості вирізати і додавати гени, аби отримати нові можливості організму захищатися від хвороб та шкідників. І усе це зрозумілою дітям мовою”.

У нагоді авторці стає медична освіта, досвід роботи лікарем та вміння оповідати складні речі простою мовою власним дітям-підліткам. Окрім того книга матиме пригодницький сюжет – маленьким героям доведеться пройти крізь важкі та небезпечні випробування, які допоможуть читачам відкрити для себе неосяжний світ біотехнологій. Усі пригоди супроводжуватимуть ілюстрації та комікси.

“Книжка має ще одне завдання: підняти теми популяризації науки, альтернативної освіти, можливості та шляхів підлітків активно реалізовувати себе не тільки в навчанні у школі, – каже Аліна Штефан. – Це має бути цікава, пізнавальна, пригодницька історія, яка навчить не боятися нового, яка спонукатиме шукати інформацію, самостійно поглиблювати свої знання та ділитися ними з іншими”.

Найбільшу зацікавленість хлопців під час зустрічі з автором викликала гра в ДНК-орігамі та можливість повернути до життя вимерлих тварин – мамонтів та динозаврів. Дівчаток більше хвилює вплив біотехнологій на розвиток медицини.

“Коли я виросту, хочу здійснити свою дитячу мрію – створити заповідник на кшталт «Парку Юрського періоду». Я дуже любив його в дитинстві, всі частини передивився. У книжці про біотехнології мені цікаво було б прочитати, зокрема, про гени птеродактилів Мезозойської ери. Вони досі невивчені і, наприклад, деякі мої однокласники стверджують, що це предки птахів. Але насправді це не так, це плазуни”, - розповідає 10-річний Микита.

“Біотехнології - це така велика тема, можна постійно про це читати і не пізнати повністю. Мені особисто цікаво все, що пов’язано з лікуванням хвороб, тому що постійно з`являються якісь нові епідемії, і з ними доводиться весь час боротися. Хотілося б пов`язати з цим свій майбутній фах і допомагати світу”, – каже 13-річна Софія, що мріє стати біологом-науковцем.

Цьогоріч науково-популярна література посіла значне місце на книжковому фестивалі в Одесі. Організатори кажуть, що україномовний нон-фікшн – загальний тренд, який з кожним роком все більше цікавить молодь. Просвітницький проект ЛакіБукс, заснований БФ “Я майбутнє України” та IT-компанією Lucky Labs задля видання та безкоштовного розповсюдження україномовних книг у жанрі наук-попу, став одним з найпомітніших відкриттів 2017-го року в цьому напрямку. Окрім анонсування книги про біотехнології ЛакіБукс показав інтерактивний майстер-клас за мотивами твору Дмитра Кузьменка #щотакематематика.