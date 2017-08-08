Співробітники Microsoft придумали спосіб виявляти покупців секс-рабів

Співробітники Microsoft розробили чат-бота, який може обчислювати потенційних клієнтів майданчиків з продажу секс-послуг. Чат-бота розробники приховали під підробленими секс-оголошеннями, а також навчили його вести розмову, повідомляє Wired.

Співробітники Microsoft створили бота з благодійної ініціативи під назвою Project Intercept у співпраці з некомерційними організаціями, які сподіваються, що це може знизити попит на секс-працівників, і стимули для злочинців примушувати людей до секс-торгівлі.

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Ця технологія не є продуктом самої Microsoft. У 2016 році Національна гаряча лінія з торгівлі людьми отримала 5000 повідомлень про торгівлю людьми, але більшість випадків, як вважається, не розголошуються.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що людям через 20-30 років не буде потрібен секс для розмноження.