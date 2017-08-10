Стародавній Місяць виявився схожим на Землю

Дослідники Массачусетського технологічного інституту і Університету Рутгерса з'ясували, що стародавнє магнітне поле Місяця генерувалося гігантською динамо-машиною, аналогічною земній. До такого висновку вчені прийшли, визначивши, що магнетизм супутника протримався на один мільярд років довше, ніж вважалося раніше. Стаття з результатами наукової роботи опублікована в журналі Science Advances.

Фахівці проаналізували зразки місячних порід, зібраних під час місії «Аполлон-15». Виявилося, що вони сформувалися 1-2,5 мільярда років тому в присутності слабкого магнітного поля, індукція якого становила п'ять мікротесел (Тл). Це приблизно в 10 разів слабкіше магнітного поля Землі, але в 1000 разів сильніше полів в міжпланетному просторі. Однак 3-4 мільярди років тому магнетизм Місяця був на два порядки сильніше.

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Відкриття дозволило визначити механізми, які приводили магнітне динамо в дію. Спочатку поле підтримувалося обертанням металевого ядра. На ранніх етапах свого існування Місяць перебував досить близько до Землі, щоб гравітація останньої впливала на надра супутника і приводила їх у рух. За три мільярди років, однак, Місяць віддалився від планети, що сильно зменшило вплив останньої.

Після цього в дію вступає інший механізм, який характерний і для самої Землі. Ядро супутника почало повільно вистигати, породжуючи конвекцію, при якій теплі шари речовини спливають, а холодні опускаються. Потоки розплавлених металевих порід закручувались завдяки силі Коріоліса, створюючи електричні струми, які, в свою чергу, генерували магнітне поле. За принципом дії механізм нагадує динамо-машину, запущену в зворотному напрямку.