Розкрито головне нововведення iPhone 8

Незалежний розробник Стів Троутон-Сміт (Steve Troughton-Smith) виявив в прошивці колонки HomePod опис принципу роботи віртуальної кнопки Home. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, кнопка зможе змінювати свій розмір залежно від запущеного додатка, а при перегляді роликів вона буде пропадати з екрану. По ліву і праву сторони від неї будуть розташовуватися функціональні клавіші. Троутон-Сміт також розповів про те, що користувач і розробники не зможуть міняти колір віртуальної кнопки.

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Одним з перших про появу віртуальної кнопки Home в iPhone 8 заявив аналітик компанії KGI Securities Мін-Чі Го на початку цього року. За його словами, дисплей буде розділений на дві частини, на одній з яких буде знаходитися кнопка Home і інші клавіші. Проте підтвердження цієї інформації з'явилося тільки зараз.

iPhone 8 буде анонсований на щорічній презентації Apple восени 2017 року. За чутками, він отримає безрамковий дисплей, у верхній частині якого буде проріз під розмовний динамік, датчики і камери. Також вважається, що пристрій позбудеться сканера відбитків пальців і замість нього смартфон отримає сканер особи.