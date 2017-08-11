Науковці показали, як виглядає останній спільний предок мавп і людей

Науковці досліджують череп мавпи, яка може виявитися останнім спільним предком всіх живих мавп і людей. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на видання Scientific American.

Зазначається, що череп цієї істоти ще в 2014 році знайшов кенійський мисливець за копалинами Джон Экуси і дав йому назву "Алези", що походить від слова "предок".

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Таким чином це перший знайдений череп мавпи, що існувала на Землі 10-14 мільйонів років тому.

"Алези походить з найбільш правильного часу і місця, щоб показати нам, як виглядали б предки всіх сучасних мавп і людей. У нас ніколи не було інформації про це раніше - це завжди було таємницею", - пояснила співавтор дослідження Елен Міллер.