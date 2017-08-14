У Південній Кореї дебютував робот-журналіст

У Південній Кореї представили робота-журналіста, який самостійно пише замітки про футбольні матчі. Про це повідомило інформагентство Yonhap, яке "найняло" робота.

Як повідомляється, робот спочатку здійснює збір даних з джерел, потім створює текст, а після виконує граматичну перевірку. Програма використовує базу даних слів і речень, написаних журналістами агентства. Структура матеріалу формується, виходячи з результатів матчу і участі у грі корейських спортсменів.

Читайте такожНа МКС з'явився робот-фотограф (фото, відео)

За даними ЗМІ, робот-журналіст успішно пройшов випробування, створюючи нотатки за результатами матчів Англійської прем'єр-ліги сезону 2016-2017 роки. В цілому він випустив 380 автоматичних експериментальних статей.

Дебют робота відбувся в п'ятницю, 11 серпня, коли він висвітлював футбольний матч між командами англійської Прем'єр-ліги «Арсенал» і «Лестер Сіті».

Агентство буде викоритсовувати ще одного робота-журналіста у лютому 2018 року, під час Зимових Олімпійських ігор у Пхенчхані.

Як повідомлялося раніше, в січні у китайській газеті Southern Metropolis Daily опублікували дебютну статтю робота-журналіста на ім'я Сяо Нань, який пише статті за одну секунду. Його матеріал складається з 300 ієрогліфів і написаний на тему подорожей перед китайським Новим роком.