Вчені відкрили потенційно новий стан речовини

Американські та німецькі фізики відкрили потенційно новий стан речовини, що знаходиться в сильному магнітному полі нестандартної надпровідної матерії. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Nature, а коротко про нього повідомляє Лос-Аламоська національна лабораторія (США).

У надпровіднику з важкими ферміонами CeRhIn5, вміщеному в сильне магнітне поле з індукцією 50 тесла, автори спостерігали нематичний стан, у якому електрони розташовані так, що знижують симетрію вихідного кристала. Нестандартна надпровідність виникала поблизу кордону розділу магнітоурівноваженої і магнітонеурівноваженої фаз.

Фахівці вважають, що нестандартна поведінка, що спостерігається в надпровідниках з важкими ферміонами, пов'язана з виникненням у останніх нематичного стану, характерного для рідких кристалів.

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Джерело імпульсного магнітного поля, за допомогою якого фізики спостерігали новий стан матерії, перебував у США, для нього фахівці з Німеччини підготували сфокусований іонний пучок.

Надпровідники з важким ферміонами являють собою сполуки рідкісноземельних металів і актинідів із нестабільною 4f - або 5f-оболонкою. Через останню обставини в такого роду системах реалізується аномальне спарювання електронів, що в кінцевому підсумку знижує, порівняно з класичними надпровідниками, симетрійні властивості матеріалу.

Надпровідність широко використовується, зокрема, під час магнітно-резонансної томографії та прискорювачах елементарних частинок, а також радіочастотних та мікрохвильових фільтрах.