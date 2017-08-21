У США спостерігають унікальне сонячне затемнення

У понеділок, 21 серпня, в темряву посеред дня поринуть 12 мільйонів осіб: повне сонячне затемнення побачать жителі американських штатів від Орегона до Південної Кароліни.

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Жителі міста Карбондейл в штаті Іллінойс побачать найтриваліше повне затемнення - сонце буде закрито Місяцем 2 хвилини 41 секунду. Ще 200 млн осіб зможуть побачити часткове затемнення.

За київським часом повне затемнення відбудеться о 21:25. Під час сонячного затемнення можливі проблеми з фізичним здоров'ям: головні болі, скачки тиску, загострення хронічних захворювань. Рекомендується безпосередньо день затемнення, 21 серпня, провести в спокійній обстановці і не робити нічого незвичайного або ризикованого.