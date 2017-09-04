Huawei зібрався "потягатися" з Samsung і Apple у розробці штучного інтелекту

Компанія Huawei на виставці IFA 2017 Берліні показала процесор Kirin 970, який допоможе новим смартфонам марки конкурувати з iPhone. Головна особливість Kirin 970 - підтримка штучного інтелекту, пише The Next Web .

Відзначається, що Kirin 970 - це перший в світі чіпсет з нейронним процесором NPU (Neural Processing Unit). Завдяки такому рішенню, смартфони на базі Kirin 970 зможуть розуміти користувача і розпізнавати мову і об'єкти в режимі реального часу. За результатами тесту на розпізнавання зображень Kirin 970 обробив 2 000 картинок за одну хвилину.

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Виступаючи на виставці IFA в Берліні, керівник підрозділу споживчих продуктів компанії Huawei Річард Ю сказав: "У порівнянні з Samsung і Apple, у нас є переваги. Користувачі отримають набагато швидший процесор, тривалий час автономної роботи і більш компактну конструкцію".

Процесор створений за нормами 10-нанометрового техпроцесу TSMC. В архітектуру увійшли вісім ядер: по чотири Cortex A53 і Cortex A73.