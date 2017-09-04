Маск назвав ймовірну причину Третьої світової війни

Глава компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск вважає, що конкуренція між країнами у сфері штучного інтелекту стане причиною світової війни.

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"Китай, Росія, незабаром усі країни стануть сильними у комп'ютерних науках. Конкуренція між країнами у сфері штучного інтелекту, ймовірно, стане причиною Третьої світової війни", - йдеться у його повідомленні в Twitter.

Так Маск прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна про те, що лідер у галузі штучного інтелекту "буде правителем світу".

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017

Putin says the nation that leads in AI ‘will be the ruler of the world’ https://t.co/npT6ilfx4Cpic.twitter.com/keiKuzxasm — The Verge (@verge) September 4, 2017

Раніше телекомпанія ВВС показала фільм "Третя світова війна: в командному пункті" (World War Three: Inside the War Room), сценарій якого описує вигаданий конфлікт між Росією і НАТО.