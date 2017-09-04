Маск назвав ймовірну причину Третьої світової війни

13:40, 04 вересня 2017
Наука та IT
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Путін заявив, що лідер у галузі штучного інтелекту "буде правителем світу". Маск прокоментував цю заяву глави російської держави.

Ілон Маск / REUTERS

Глава компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск вважає, що конкуренція між країнами у сфері штучного інтелекту стане причиною світової війни.

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"Китай, Росія, незабаром усі країни стануть сильними у комп'ютерних науках. Конкуренція між країнами у сфері штучного інтелекту, ймовірно, стане причиною Третьої світової війни", - йдеться у його повідомленні в Twitter.

Так Маск прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна про те, що лідер у галузі штучного інтелекту "буде правителем світу".

Раніше телекомпанія ВВС показала фільм "Третя світова війна: в командному пункті" (World War Three: Inside the War Room), сценарій якого описує вигаданий конфлікт між Росією і НАТО.

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Теги: #Третя світова війна#Ілон Маск про Третю світову війну