Росія vs НАТО: ВВС зняла фільм про можливі сценарії Третьої світової війни (відео)

Фільм вийшов в ефір у середу ввечері, 3 лютого, повідомляє РИА Новости в четвер.

Згідно з повідомленням, сюжет фільму будується на тому, що після захоплення латвійського Даугавпілса проросійськими повстанцями і втручання американо-британської коаліції світ виявляється на межі масштабної ядерної війни. За сценарієм, рятівниками людства виявляються члени британського кабінету міністрів. Дія відбувається в командному пункті Збройних сил Великобританії.

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Конфлікт починається в Талліні (Естонія). Під час акції пам'яті радянських воїнів, загиблих під час Другої світової війни: на групу демонстрантів нападають кілька людей у масках і з естонськими прапорами. Потім заворушення переходять в інші частини країни, а також до сусідньої Латвії. Росія звинувачує владу Естонії в тому, що вони ініціювали напади на активістів.

Автори фільму наголошують, що сюжет повністю вигаданий, проте за основу були взяті події на сході України.

Метою постановників було показати, як можуть розвиватися події в разі нової війни в Європі. Згідно з початкових титрів, в ході фільму було опитано безліч колишніх військових і експертів, які висловилися з приводу відповіді НАТО на можливу агресію.