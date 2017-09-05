Швейцарські кондитери винайшли новий вид шоколаду - рубіновий

Кондитери заявили, що створили четвертий вид шоколаду поряд з чорним, білим і молочним. Першим за 80 років новим видом шоколаду може стати рубіновий, пише The Independent.

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Швейцарський шоколадний гігант Баррі Каллебаут говорить, що він використовував рубінові какао-боби. Вчені досліджували їх протягом декількох років. Аромат і забарвлення цього шоколаду натуральні і отримуються без додавання ягід.

Новий вид шоколаду, названий Ruby через характерний червоний відтінок, може стати першим після створеного в 1930-х роках білого.

Він принесе «абсолютно новий досвід смаку, не гіркий, не молочний і не солодкий».

«Рубіновий шоколад освіжає і має легку вершкову текстуру. Смак такий легкий і фруктовий, ви насправді не розумієте, що їсте шоколад» - каже експерт з шоколаду і редактор «галузевої біблії» Kennedy's Confection Ангус Кеннеді.