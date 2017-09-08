Facebook тестує сервіс для зустрічей, схожий на Tinder

Facebook запустила тестування нового сервісу для організації зустрічей, який по інтерфейсу нагадує пропозицію для знайомств Tinder. На нову функцію звернуло увагу видання Motherboard, передає Медуза.

Додаток Facebook для телефону надсилає повідомлення про те, що ви могли б зустрітися з кимось із ваших друзів. При переході по ньому з'являється фотографія одного з друзів з питанням «Хочете призначити зустріч на цьому тижні?».

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Якщо обидва друга дадуть відповідь «Так», то програма запропонує організувати зустріч. Якщо «Так» відповість тільки один з них, то інший про це не дізнається.

У Facebook виданню розповіли, що вирішили організувати «невелике тестування» сервісу для призначення зустрічей з друзями. Поки сервіс тестують тільки в Торонто і Новій Зеландії.

Tinder - сервіс для призначення побачень із незнайомими людьми, які знаходяться поблизу (використовується обліковий запис Facebook). Він також пропонує вибрати або пропустити запропонований контакт рухом відповідно вправо або вліво.