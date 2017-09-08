Платформу OVVA.tv перезапускают под брендом 1+1 video

1+1 медіа оголосила про перезапуск власної VOD-платформи OVVA.tv та об’єднання контенту медіагрупи під єдиним брендом 1+1 video.

Сервіс OVVA.tv працював як агрегатор відеоконтенту 1+1 медіа та партнерів компанії, але не мав інтеграції з сайтами ТВ-каналів. Тому від цієї концепції відмовились на користь єдиної VOD-платформи для всіх ресурсів медіагрупи.

На 1+1 video буде доступний весь контент, що був показаний в ефірі телеканалів групи і на який 1+1 медіа має права. Доступ до архіву відео буде безкоштовним при використанні рекламної моделі. Також ведеться розробка опції платної підписки без показу реклами.

Така синергія сайтів та проектів 1+1 медіа посилить позицію по переглядам відео в інтернеті та підвищить загальні показники.

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«Виробництво та дистрибуція власного контенту є пріоритетними напрямками медіагрупи. Брендова VOD-платформа дозволить забезпечити нашу аудиторію доступом до бібліотеки відео телеканалів і проектів 1+1 медіа у зручному форматі: без прив’язки до телепрограми та адаптивним під будь-який пристрій для перегляду відео», - говорить Анна Ткаченко, директор діджитал напрямку 1+1 медіа.

Сьогодні VOD-платформа інтегрована з сайтом телеканалу 2+2, поступово на неї перейдуть канали ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС і 1+1.

До кінця 2017 року в рамках 1+1 video будуть розроблені система рекомендації контенту, особистий кабінет користувача з можливістю формування списків улюблених проектів та підписки на оновлення.

Платформа вже працює та знаходиться у відкритому доступі – 1+1 video.