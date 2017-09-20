Apple випустила нову операційну систему iOS 11

Компанія Apple офіційно оголосила про вихід нової операційної системи для своїх пристроїв iOS 11. Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає РБК.

iOS 11 була анонсована на початку червня на конференції WWDC 2017 в Сан-Хосе. У числі нововведень, про які розповіли розробники, було зокрема зміна голосу помічника Siri, який в Apple пообіцяли зробити більш природним, і зміна дизайну AppStore.

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Нова система піддалася редизайну порівняно з попередніми. Так, для користувачів була зроблена нова панель управління, яку можна витягнути з нижнього краю екрана. Також тепер користувач може сам обирати і редагувати ті функції, які будуть винесені на панель.

Значних змін зазнав AppStore. Тепер у ньому присутній не тільки каталог додатків, але і збірки програм, статті та поради по роботі додатків.

У iOS 11 з'явилася можливість редагувати Live Photo, що раніше було необхідно робити в сторонніх додатках. Тепер для користувачів стали доступні кілька базових інструментів, наприклад імітація витримки або зміна напрямку анімації.

Як повідомляв УНІАН, американська корпорація Apple 12 вересня провела презентацію, на якій показала нове покоління iPhone і наступне оновлення iOS під номером 11.