Вчені розповіли про проблеми видобутку копалин на астероїдах

Видобуток корисних копалин на астероїдах стане можливим лише після того, як вчені почнуть краще розуміти поведінку малих небесних тіл і складуть список щодо повільних об'єктів, куди зонди-"шахтарі" зможуть долетіти. Про це заявила група з 30 астрономів, які виступали на планетологічній конференції EPSC в Ризі, передають РИА Новости.

Читайте такожАстрономи пояснили походження головного поясу астероїдів"Видобуток корисних копалин на астероїдах є дивною сумішшю з науки, інженерної справи, підприємництва та уяви. Проблема, з іншого боку, полягає в тому, що це чергова молода наука, в якій кожне нове відкриття приносить більше питань, ніж відповідей", - заявив Хосе Галаче, планетолог з Гарварду (США).

Зараз видобувати ресурси на астероїдах мають намір дві комерційні компанії Planetary Resources і Deep Space Industries. Перша вже запустила кілька пробних апаратів, відпрацювавши частину технологій захоплення астероїдів наприкінці 2014-на початку 2015 року. У співпраці з DSI NASA розробляє власні технології упіймання малих небесних тіл в рамках проекту щодо запобігання небезпеці зіткнення їх з Землею.

Бурхливий розвиток подібних планів, як розповів Галаче, поставив перед бізнесменами та науковцями питання – де і як можна видобувати ресурси в космосі? У минулому році 30 провідних планетологів, інженерів і геологів прислухалися до прохань DSI і Planetary Resources і спробували оцінити, наскільки подібні ініціативи реалізовуються, і якщо так, де їх краще всього здійснювати.

Головний висновок учених полягає в тому, що реалізувати такі проекти в принципі можливо, проте зараз зробити це вкрай складно через величезну кількість "білих плям" в науках, пов'язаних з вивченням поведінки астероїдів.

Наприклад, левова частка навколоземних астероїдів, що потенційно являють комерційний інтерес або загрозу для подібних проектів, поки залишається невідомою для науки, як і їхнє походження. До того ж зараз у вчених немає надійних інструментів для визначення хімічного складу астероїдів і їхньої структури, що вкрай важливо в контексті видобутку корисних копалин на них.

Ще більш серйозна проблема полягає в тому, що поки що фізики не знають, як ведуть себе сипучі матеріали в умовах відсутності тяжіння або при мікрогравітації.Багато астероїдів і комет, як зазначає Галаче, складаються зі злиплих зерен пилу і частинок льоду, і спроба пробурити їхню поверхню може закінчитися лавиною або іншими "природними катастрофами", здатними пошкодити або знищити робота-"шахтаря".

Всі ці проблеми, як відзначають автори доповіді, необхідно вирішити до того, як космічні стартапи зможуть почати видобуток корисних копалин в космосі. Багато з них носять фундаментальний характер, і лише підтримка науки і наукового вивчення астероїдів за допомогою зондів, подібних "Хаябусі-2" і OSIRIS-REx, дозволять вирішити цю задачу.