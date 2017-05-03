Вчені показали космічне "цунамі" (фото, відео)
20:22, 03 травня 2017Наука та IT
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NASA зафіксувало "цунамі" в космосі.
Космічне "цунамі" / nasa.gov
Астрономам NASA за допомогою радіотелескопа Chandra вдалося зняти космічне "цунамі" з гарячого газу. Величезну хвилю, яка вдвічі більша від Чумацького Шляху, виявили у скупченні Персея, йдеться на сайті NASA.
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Скупчення Персея розташоване на відстані близько 240 мільйонів світлових років від Землі, велика частина матерії в ньому має газоподібну форму.
Зазначається, що хвиля сформувалася кілька мільярдів років тому, а температура газу настільки висока, що він виділяє рентгенівське випромінювання.
nasa.gov
Як повідомляв УНІАН, 26 квітня NASA показало проліт Cassini між кільцями Сатурна.
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