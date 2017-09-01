Сонячній системі загрожує поява другої зірки і "кометний дощ" (відео)

Місія Gaia Європейського космічного агентства виявила, що деякі зірки в галактиці можуть зблизитися з нашим Сонцем достатньо, щоб викликати гравітаційне збурення в хмарі Оорта – гіпотетичній віддаленій області Сонячної системи, яку вважають джерелом довгоперіодичних комет.

Як повідомляє ESA, після цього всередину Сонячної системи полетять комети і астероїди, які можуть становити загрозу для Землі. Найсильніше таке зближення можливе через 1,3 мільйона років – коли у гравітаційні межі Сонячної системи увійде помаранчевий карлик Gliese 710.

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Сонячна система рухається по галактиці, тому "зіткнення" з іншими зірками неминучі, хоч під цим варто розуміти зближення на багато трильйонів кілометрів. Гравітація зірок, які проходять поблизу хмари Оорта, може порушити орбіти комет у ній, втягуючи їх у внутрішню Сонячну систему.

Хоча вважається, що це явище викликає появу в нашому небі раз на сто або тисячу років деяких комет, це також може викликати зіткнення комети з Землею чи іншими планетами.

Зірка повинна наблизиться приблизно на 60 трильйонів кілометрів, перш ніж вона почне впливати на хмару Оорта.

Астрономи виявили 97 зірок, які пройдуть в межах 150 трильйонів кілометрів, а 16 – в межах 60 трильйонів кілометрів.

Особливо близько буде зірка Gliese 710. Через 1,3 мільйона років її траєкторія проляже всього 2.3 трлн. км або близько 16 000 відстаней між Землею і Сонцем, а також через хмару Оорта.