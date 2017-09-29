США нададуть Україні понад $5 мільйонів на запобігання кіберзагрозам

Сполучені Штати Америки нададуть Києву понад 5 мільйонів доларів на зміцнення здатності України запобігати кіберзагрозам. Про це йдеться у спільній заяві про перший двосторонній діалог США-Україна з питань кібербезпеки, повідомили УНІАН у посольстві США.

Читайте такожВ Україні виявили контрабанду iPhone 8

Сьогодні США та Україна провели у Києві перший двосторонній діалог з питань кібербезпеки.

«На підтвердження зобов'язання США щодо підтримки кібербезпеки в Україні посол Марі Йованович заявила під час діалогу, що Сполучені Штати нададуть понад 5 млн доларів у рамках нової допомоги в галузі кібербезпеки, спрямованої на зміцнення здатності України запобігати, зменшувати вплив та реагувати на кібератаки», - зазначили в посольстві.

Американські дипломати зауважили, що діалог зміцнив двосторонню співпрацю щодо питань кібербезпеки та кіберполітики на міжурядовому рівні.

Також, визнаючи важливість кіберзагроз, учасники зустрічі поділились підходами до організації структур з політики з кібербезпеки та процедур щодо дій у відповідь на кіберінциденти.

«Вони обговорили шляхи захисту критичної інфраструктури та військових систем, а також обмінялися поглядами щодо заходів для зміцнення довіри у сфері кібербезпеки в ОБСЄ. Учасники також розглянули чинні заходи США щодо надання Україні допомоги з питань кібербезпеки», - заявили у посольстві.

«Обидві сторони також підтвердили свою готовність до збереження відкритого, взаємосумісного, надійного та безпечного Інтернету. Вони також висловили спільне занепокоєння тим, що найбільш серйозні зловмисні дії в галузі кібердіяльності мають потенціал підірвати мир, процвітання та стабільність міжнародного співтовариства», - наголошується у повідомленні.

Делегацію США очолювали спеціальний помічник президента та старший директор у Раді національної безпеки з питань міжнародної політики кібербезпеки Джошуа Стайнман, заступник Держсекретаря з питань кібер- і міжнародних комунікацій та інформаційної політики Роберт Стреєр та заступник координатора з питань кібербезпеки Держдепартаменту США Мішель Маркофф. До складу делегації США входили також представники Держдепартаменту США, міністерств фінансів, оборони, енергетики, юстиції та внутрішньої безпеки, а також Федерального бюро розслідувань.

Українську делегацію очолив український дипломат Вадим Пристайко, а до її складу входили представники Національного банку, Міністерства оборони, Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, та Міністерства закордонних справ.