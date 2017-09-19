В ЄС створять агентство із кібербезпеки та нові сертифікати для цифрових продуктів

У Євросоюзі планують створити Агентство ЄС із кібербезпеки та запровадити нову європейську систему сертифікації, яка забезпечить безпеку цифрових продуктів та послуг. Про це йдеться на сайті ЄС.

Агентство створять на основі існуючого Європейського агентства з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA). Також воно матиме постійний мандат та можливість надавати державам-членам ефективну допомогу та реагувати на кібератаки.

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"Нові європейські сертифікати з кібербезпеки забезпечать надійність мільярдів пристроїв ("інтернету речей"), які мають відношення до сьогоднішньої критичної інфраструктури, такої як енергетичні та транспортні мережі. Сертифікати кібербезпеки будуть визнані державами-членами, таким чином, знизяться адміністративні витрати та витрати для компаній", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у фінській столиці Гельсінкі відкрили Європейський центр з протидії гібридним загрозам, створений 12 країнами Євросоюзу і НАТО

Під гібридними погрозами вбачають, серед іншого, поширення неправдивої інформації, атаки проти інформаційних систем, а також інші види атак за допомогою сучасних технологій. Це - ворожі дії, спрямовані на дестабілізацію держави без формального оголошення війни. Зараз у діяльності центру бере участь 12 країн: Фінляндія, Швеція, Норвегія, США, Франція, Німеччина, Великобританія, Іспанія, Польща, Естонія, Латвія і Литва. Можливо, що в майбутньому до центру приєднаються й інші країни.