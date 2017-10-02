Apple почала розслідування здуття акумуляторів у iPhone 8 Plus

Компанія Apple почала розслідування випадків здуття акумуляторів в iPhone 8 Plus, передає ZN.ua.

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Після презентації нових смартфонів компанії в мережі почала з'являтися інформація про те, що у деяких iPhone 8 Plus здулися акумулятори, що призвело до деформації корпусу пристрою. В одного з власників смартфона це сталося під час зарядки від комплектного адаптера живлення, а до іншого пристрій прийшло в такому стані з магазину Apple.

Через здуття акумуляторів екран відокремлюється від корпусу, і користуватися таким смартфоном не тільки незручно, але й небезпечно.

Компанія Apple офіційно оголосила, що має намір провести ретельне розслідування всіх подібних випадків, щоб дізнатися, що стало причиною події.

Як повідомляв УНІАН, на Тайвані був зафіксований випадок, коли iPhone 8 Plus вибухнув під час підзарядки.