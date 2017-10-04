Аналітики назвали головну перевагу iPhone X перед Android-смартфонами

Аналітик компанії KGI Securities Мін-Чі Куо (Ming-Chi Kuo) заявив, що конкуренти Apple зможуть відтворити технології компанії лише через 2,5 року. Про це пише MacRumors.

За словами фахівця, фронтальна камера TrueDepth виводить Apple в лідери серед технологічних компаній. Це дозволить забезпечити «повну впевненість» у зростанні продажів iPhone на ринку Hi-End смартфонів протягом 2018-2019 років. Таким чином, до кінця цього року Apple може продати близько 35 мільйонів iPhone X, додав Мін-Чі Куо.

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Наголошується, що деякі компанії вже представили свої технології для роботи сканера особи. Так, в останніх смартфонах Samsung з'явилася дана система захисту, однак вона працює на основі 2D-зображення особи і є менш безпечним порівняно з Face ID.

Камера TrueDepth дозволяє використовувати систему розблокування FaceID з розпізнаванням осіб, а також забезпечить підтримку інших функцій. За чутками, затримка старту продажів iPhone X викликана саме складнощами у виробництві камери.

Apple показала нову систему захисту Face ID на презентації iPhone X 12 вересня. Вона заснована на методі інфрачервоного сканування для створення об'ємної моделі особи користувача. За словами представників компанії, Face ID працює в темряві і навіть якщо власник смартфона одягне головний убір.