Зорепад Оріоніди: сьогодні вночі земляни будуть спостерігати пік метеорного потоку

Астрономи обіцяють жителям Землі зорепад 21 жовтня: за годину можна буде нарахувати до 20 метеорів із сузір'я Оріона. Про це повідомляє Московський планетарій.

"У найближчі вихідні досягне свого максимуму метеорний потік в сузір'ї Оріона – Оріоніди. Метеорний потік Оріоніди пов'язаний з кометою Галлея (1Р/Halley). Останній раз вона пролітала повз Землі в 1986 році, проте її осколки, що відірвалися, щорічно досягають земної атмосфери двічі в рік, утворюючи метеорні потоки: навесні – Травневі Акваріди, а восени – Оріоніди", - сказано в повідомленні.

Частинки метеорного рою Оріонід врізаються в земну атмосферу на швидкості близько 66 км/с. Тому самі метеори досить швидкі і часто залишають сліди. Зазвичай вони мають білий колір, але іноді серед них трапляються і червоні, синьо-зелені, жовті й жовтогарячі метеори з яскравістю близько +2,5 m зоряної величини.

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"Спостерігати Оріоніди найкраще з опівночі до ранку, в південно-східній частині неба при ясній погоді. Максимум яскравих падаючих зірок – до 15-20 метеорів на годину за прогнозами Міжнародної Метеорної Організації. Місяць у цей момент буде за горизонтом і спостереженням не завадить", - сказано в повідомленні.

Раніше земляни спостерігали вражаючий зорепад Персеїд.