Хокінг знову лякає людство: для виживання необхідно шукати інші планети

Відомий британський вчений Стівен Хокінг повторив своє попередження про те, що людство може вижити лише у тому випадку, якщо знайде собі притулок за межами Землі.

Пошуки інших планет для колонізації повинні початися вже зараз, вважає Хокінг, слова якого передає The Independent.

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"Я твердо переконаний, що ми повинні почати шукати альтернативні планети для проживання... Ми повинні подолати технічні обмеження, що заважають нам жити в іншому місці Всесвіту", - наголосив учений.

Раніше Хокінг заявляв, що люди повинні колонізувати іншу планету протягом найближчих 100 років, інакше вони зіткнуться із загрозою зникнення.