Вівці упізнали Барака Обаму: вчені розповіли про здатність тварин розпізнавати обличчя (фото, відео)

Фахівці з Кембриджського університету постаралися більше зрозуміти про здатність овець розпізнавати обличчя. Тварини підходили до двох моніторів: на одному їм демонстрували фото відомої людини, на іншому — невідому особу. Під монітором стояли ємності з кормом.

Коли тварина правильно "визначала" знаменитість, підійшовши до потрібного монітора, її заохочували частуванням. У випадку, якщо тварина помилялася, звучав сигнал, що свідчить про те, що корму не буде, передає Naked Science з посиланням на журнал Open Biology.

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Вчені й раніше знали про часткову здатність овець розпізнавати обличчя. Але зараз результати перевершили найсміливіші очікування. Тварини змогли розрізнити обличчя відомої людини після відповідного навчання у восьми випадках з десяти. Вівці навчилися впізнавати екс-президента США Барака Обаму, актрису Емму Уотсон, актора Джейка Джілленхола і журналістку Фіону Брюс. Крім цього, в семи із десяти випадків тварини змогли впізнати без навчання на фото своїх власників. Вчені звернули увагу, що конкретно в цих експериментах вівці, перед тим як визначитися, пильно "вивчали" обдиччя.

"Ми показали, що здатності овець у розпізнаванні облич порівнянні зі здібностями мавп", — заявив автор дослідження, професор Дженні Мортон.

Один з цікавих висновків стосується певної схожості мозку людей і овець. У випадку, коли тварина дивилася на фотографію під кутом, її здатність до розпізнавання знижувалася приблизно на 15%: схожі результати раніше можна було спостерігати й на прикладі добровольців-людей.

Раніше вчені дійшли висновку, що кішки можуть згадувати приємні переживання, наприклад, поїдання улюблених ласощів.