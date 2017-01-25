Вчені: кішки можуть насолоджуватися спогадами так само, як люди

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, у дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Behavioural Processes, взяли участь 49 домашніх кішок. Вчені прийшли до висновку, що ці тварини можуть згадувати приємні переживання, наприклад, поїдання улюблених ласощів.

Подібного роду здатності серед тварин мають і собаки - це називається епізодичною пам'яттю.

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Як пояснила психолог Кіотського університету Саха Такагі, кішки, як і собаки, також згадують якісь конкретні події, що змушує припустити, що їх епізодична пам'ять схожа з людською.

"Епізодична пам'ять розглядається як частина самоаналітичної функції свідомості, і наше дослідження може вказувати на її присутність у кішок. Цікаво також припустити, що кішки можуть насолоджуватися спогадами так само, як люди", - сказала Такагі.

У ході дослідження в університеті Кіото вчені перевіряли здатність кішок згадати через 15 хвилин, з якої миски вони тільки що їли, а з якої ні.

Вони виявили, що кішки можуть згадати специфічну інформацію щодо своїх мисок, тобто "де" і "що" вони їли, а це говорить про наявність епізодичної пам'яті.

Дослідники припускають, що кішки можуть пам'ятати пережите протягом більш тривалого часу, а також не поступаються собакам по частині різних розумових випробувань, наприклад розпізнавання людських жестів, емоцій та виразів обличчя.

За словами Сахи Такагі, це дослідження може мати і практичне застосування.

"Чим краще ми зможемо зрозуміти кішок, тим краще будуть розвиватися відносини кішок з людьми", вважає вона.

Та ж сама група вчених з університету Кіото раніше проводила схожі тести з собаками, які також показали наявність у цих тварин епізодичної пам'яті.