Алкоголь перешкоджає утворенню нових нервових клітин

Вчені з Техаського університету в Остіні з'ясували, що алкоголь не тільки вбиває нервові клітини, але і уповільнює процес утворення нових.

Висновки дослідників опубліковані в журналі Stem Cell Reports, передає Naked Science.

У центрі уваги фахівців опинилися стовбурові клітини головного мозку. Як відомо, нейрональні стовбурові клітини (НСК), що знаходяться в центральній нервовій системі, можуть перетворюватися в спеціалізовані нервові клітини.

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До моменту виявлення НСК в науковому співтоваристві домінували погляди, згідно з якими мозок людини має фіксовану кількість нейронів, а їх втрата є безповоротною. Тому збереження ще незайманих нервових клітин вказувалася в якості кращого способу захисту головного мозку від впливу алкоголю.

Зараз американські вчені в рамках свого дослідження застосували новий метод, в рамках якого вони промаркували стовбурові клітини головного мозку і проаналізували, як саме алкоголь впливає на них у довгостроковій перспективі.

Експеримент провели на самцях і самках мишей. Аналіз в черговий раз показав, що алкоголь здійснює руйнівний системний вплив на головний мозок.

При цьому на різні області він впливає по-різному. Найбільший шкоди спиртне завдає стволовим клітинам субвентрикулярної зони, завдяки яким упродовж усього дорослого життя з'являються нові нейрони. Іншими словами, вживання алкоголю різко уповільнює процес утворення нервових клітин.

Причому найбільше нейродегенеративні процеси торкнулися самок гризунів. Самці теж постраждали від впливу спиртного, але не настільки сильно.