У 2018 році Apple випустить три нових безрамкових айфона - аналітик

Корпорація Apple випустить в 2018 році три безрамкових зразок смартфона на зразок iPhone X. Про це заявив аналітик компанії KGI Securities Мін-Чі Го, повідомляє MacRumors.

За словами експерта, лише два з трьох смартфонів отримають OLED-екрани. Вони будуть мати діагональ 5,8 та 6,5 дюйма з щільністю пікселів близько 450 ppi. Третій апарат стане більш доступною версією перших двох — 6,1-дюймова модель буде мати РК-дисплей з низьким розрішенням і орієнтуватися на ринки з низьким і середнім діапазоном з початковою вартістю від 649 до 749 доларів США.

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В іншому пристрої не будуть сильно відрізнятися. В першу чергу, всі вони отримають систему камери TrueDepth, як у iPhone X.

Раніше повідомлялося, що у В'єтнамі придумали маску для злому iPhone X.