У В'єтнамі придумали маску для злому iPhone X (відео)

Фахівці в'єтнамської дослідницької компанії Bkav змогли створити маску, за допомогою якої вдалося зламати систему захисту Face ID iPhone X.

У ролику, опублікованому на YouTube, експерти продемонстрували, як їм вдалося обійти захист смартфона. Маска складається з 3D-моделі особи з наклеєними фотографіями очей і губ, а також з силіконовим носом.

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Співробітники Bkav лише демонструють у ролику, як їм вдається розблокувати смартфон за допомогою маски, але не сам процес установки системи. Ймовірно, Face ID початку була налаштована на розпізнавання цієї «особи». Крім того, не повідомляється, скільки було спроб для злому системи. Фахівці відзначили, що процес створення маски зайняв у них багато часу і витрати склали 150 доларів (без обліку вартості 3D-принтера).

Система розпізнавання осіб Face ID з'явилася в iPhone X як заміна сканера відбитків пальців Touch ID. В Apple запевняють, що це найбільш безпечна з усіх існуючих систем захисту і ймовірність її злому становить один до мільйона. Відповідно, у компанії стверджують, що Face ID неможливо обдурити, і попереджають, що вона буде працювати некоректно з близнюками і дітьми віком до 14 років.