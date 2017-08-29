Uber перестане відстежувати користувачів після поїздки

Компанія Uber випустить оновлення, після якого додаток перестане відстежувати місце розташування клієнтів протягом п'яти хвилин після завершення поїздки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на главу служби безпеки компанії Джо Саллівана.

Про зміну налаштувань, які дозволять клієнтам Uber ділитися своєю геолокацією тільки під час використання програми, компанія оголосить пізніше у вівторок, 29 серпня.

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Наступного тижня оновлену версію програми отримають користувачі iPhone. Про оновлення додатка для користувачів Android представник компанії поки не уточнив.

За словами Саллівана, оновлення не пов'язане із змінами в керівництві компанії.

У компанії пояснили, що відстежували дані після закінчення поїздки для безпеки користувачів, проте ця ініціатива зазнавала критики і звинувачень в порушенні конфіденційності.

Салліван зазначив, що Uber допустив помилку, попросивши у користувачів більше інформації, але не пояснивши, навіщо потрібні ці дані.

За його словами, Uber завжди був прихильний до питань конфіденційності своїх клієнтів, однак відчував "брак досвіду" у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, голова компанії Apple Тім Кук погрожував видалити додаток Uber з App Store на особистій зустрічі з керівником компанії Тревісом Калаником. Одна з головних претензій до Uber полягала в тому, що у творців сервісу є можливість відстежувати місце розташування своїх клієнтів після закінчення поїздки.