Apple розкрила подробиці розробки безпілотних автомобілів

14:43, 22 листопада 2017
Наука та IT
608

Розробники запропонували новий підхід, який допомагає комп'ютерамам помічати пішоходів і велосипедистів, щоб не збити їх.

Ілюстрація REUTERS

Корпорація Apple опублікувала перший документ про своїх безпілотних автомобілях, повідомляє Reuters.

Читайте такожВ Apple попередили про можливе вигорання дисплеїв iPhone XАвторами дослідження виступили Інь Чжоу і Ансел Тузел, воно було направлено в незалежний науковий онлайн-журнал arXiv.

Зокрема, за інформацією агентства, вони запропонували новий підхід під назвою VoxelNet, який допомагає комп'ютерам виявляти тривимірні об'єкти - помічати пішоходів і велосипедистів, щоб не збити їх.

У дослідженні, на яке посилається агентство, розробники Apple стверджують, що їхній підхід дозволяє отримати «дуже добрі результати».

Однак поки Apple відмовилася коментувати інформацію про опублікованое дослідження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #розробки Apple#безпілотний автомобіль Apple