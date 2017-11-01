Перевірка iPhone X близнюками, бородами й масками: як намагалися обманути Face ID (відео)

31 жовтня з'явилися перші огляди смартфона iPhone X. Західних журналістів одразу ж зацікавила система розблокування смартфона обличчям Face ID, яка змінила Touch ID з відбитком пальця. Apple заявила, що ймовірність обходу системи — 1 000 000 до 1, однак ризик може підвищуватися залежно від різних факторів.

Автори почали перевіряти ці фактори й шукати нові. Вони запрошували близнюків, використовували перуки та накладні бороди, підставляли свої фотографії й робили зліпки обличчя, передає TJournal.

Видання Mashable запросило дві пари близнюків випробувати систему. В обох випадках захист iPhone X не зміг відрізнити братів, й телефон знімав блокування.

Але не всім вдалося обдурити Face ID: брати Фідери так і не змогли отримати доступ до телефона, налаштованого під одного з них.

Apple попереджала, що шанси обійти Face ID підвищуються, якщо ним користуються діти до 13 років, тому що в цьому віці риси обличчя ще не до кінця сформувалися. У The Wall Street Jourmal вирішили подвоїти ризик: вони запросили восьмирічних трійнят. Діти без проблем обдурили систему захисту.

Також журналісти The Wall Street Journal тестували систему на братах і сестрах — в цьому випадку Face ID не помилялася.

Співробітник Business Insider Метт Стюарт пройшов налаштування Face ID з бородою, після чого одразу ж її збрив. Система не розпізнала журналіста і запропонувала йому ввести пароль. В Apple розповідали, що після введення коду технологія повинна запам'ятати обличчя користувача без бороди. Так дійсно сталося, але телефон розблокувався не з першої спроби.

Журналістка The Wall Street Journal Джоанна Штерн випробувала розблокування смартфона за допомогою фотографії.

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Тести показали, що Face ID не реагує на знімки на інших пристроях, а також роздруковані в розмірі, близькому до реального обличчя.

Редактор CNet Скотт Штайн перевірив, з якими аксесуарами та атрибутами можна розблокувати iPhone X. Виявилося, що в окулярах, капелюсі й шарфі. Також система дізналася Штайна з накладною бородою. З деякими елементами Face ID не впорався. Серед них: окуляри для плавання, накладний ніс, перука й комбінація з декількох аксесуарів.

Джоанна Штерн вирішила створити силіконову театральну маску на основі свого обличчя. У студії їй зробили гіпсовий зліпок обличчя, після чого додали макіяж і випробували з Face ID. Щоб технологія спрацювала, очі повинні бути розплющені, тому готову маску одягла інша співробітниця The Wall Street Journal.

"Обманка" для системи iPhone X виявилася не надто схожою на Штерн. Face ID змогла розпізнати в масці чиєсь обличчя, але не прийняла його за власника телефону.