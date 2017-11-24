У викраденні даних Uber запідозрили хакерів з Росії

Тисячі користувачів Über впевнені, що їх акаунти російські хакери зламали. Вони отримували рахунки за поїздки в рублях по Москві і Петербургу, які не здійснювали, пише британська газета The Times.

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За власними підрахунками видання, понад 800 британців і американців скаржилися в твіттері на крадіжку облікового запису в Über. Однак експерти повідомили The Times, що кількість зламаних акаунтів може бути набагато більша.

Користувачі впевнені, що дані їхніх облікових записів продавалися в даркнете.

Раніше Über визнала, що в 2016 році з бази даних Über були викрадені особисті дані 57 млн чоловік. При цьому в компанії не стали вказувати саме на російських хакерів.