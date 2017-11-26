Японія планує відправити своїх астронавтів на Місяць

Уряд Японії розраховує в 2020-х роках відправити своїх космонавтів на поверхню Місяця.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на видання Yomiuru.

Зазначається, що Японія розраховує відправити своїх космонавтів на Місяць в рамках міжнародної програми з будівництва модульного середовища проживання Deep Space Gateway (DSG) на навколомісячній орбіті.

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"Участь у міжнародному проекті освоєння космосу дозволить Японії отримати не тільки наукові дані, але і розвине її космічну галузь, зробить її більш конкурентоспроможною", - йдеться в повідомленні

Раніше повідомлялося, що будівництвом навколомісячній станції займаються NASA і "Роскосмос". 27 вересня сторони підписали угоду про спільну роботу над створенням DSG.