В ОАЕ штучний інтелект стежитиме за водіями в їхніх службових автомобілях

Поліція Дубаю скоро зможе контролювати громадян, які перебувають всередині службових автомобілів за допомогою штучного інтелекту, який буде встановлений в сланоне, повідомляє khaleejtimes.com.

Читайте такожВ ОАЕ відкрилося перше в світі міністерство штучного інтелектуТехнологія Com-iot Technologies буде аналізувати дані з камери. Штучний інтелект зможе розпізнавати, чи розмовляє людина по телефону або відволікається на що-небудь, і повідомляти про це поліцейським.

Поліція Дубаю нещодавно підписала меморандум про взаєморозуміння з Com-iot в рамках програми акселератора майбутнього Дубаю. Винахід призначений для того, щоб виявити автомобілістів, які порушують правила дорожнього руху, наприклад, використовують свій мобільний телефон під час водіння або їдять і п'ють.