У грудні Землю знову накриють потужні магнітні бурі

Грудень буде багатим на магнітні бурі. Першу слід очікувати від 4 до 7 числа.

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Метеорологи прогнозують цими днями потужне збурення магнітосфери землі. Буря буде від слабкого до середнього рівнів, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Наступні бурі цього місяця слід очікувати від 11 до 13 грудня. Тривалі сонячні вітри негативно впливатимуть на здоров'я та самопочуття людей.

А от найпотужніша магнітна буря атакує Землю 18 грудня. Вона буде одноденною, але доволі сильною. Тому треба бути готовим до різкого погіршення самопочуття.

Як повідомляв УНІАН, найсильніший за останні 12 років сплеск сонячної активності минув 6-8 вересня: на поверхні небесного світила сталося кілька спалахів надзвичайної яскравості, у бік Землі було випущено корональну речовину.